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«Космические расходы»: эксперт объяснил решение США продлить СНВ-3 с Россией
Фото: whitehouse

«Космические расходы»: эксперт объяснил решение США продлить СНВ-3 с Россией

Камран Гасанов

Внешняя политика

Новая администрация в Белом доме предложила России продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Чем грозит неподписание этого соглашения для мировой безопасности и почему даже в случае согласия двух сторон гонка вооружений продолжится? Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с военным экспертом, главным редактором информационно-аналитического центра «Кассад» Борисом Рожиным.

Едва Джозеф Байден занял кресло президента, как из Белого дома уже поступают международные инициативы. Демократ объявил о возвращении США в ВОЗ. Теперь он взялся за безопасность. Через своего пресс-секретаря Джен Псаки хозяин Овального кабинета передал следующие слова.

— Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления ДСНВ на пять лет, как это разрешено [условиями] договора, — сказала она. — Президент США [Джозеф Байден] давно дал понять, что [считает] ДСНВ договором, отвечающим интересам национальной безопасности США.

Рожин полагает, что без СНВ-3 Россия и США продолжат тратить огромные средства на улучшение своей обороноспособности.

— Отсутствие этого договора не означало, что скоро будет (мировая — прим. «ВМ») война, но, что идущая сейчас гонка ракетных вооружений получит дополнительную мотивацию. Если мы устраним последний крупный сдерживающий договор, Россия и США развернут гонку вооружений. Если цель состоит в ее сдерживании, то договор, безусловно, надо продлевать. И Россия неоднократно это озвучивала, — сказал он.

По его словам, Байден не хотел бы тратить огромные средства на оборону:

— Для США гонка накладна. Они не заинтересованы в возврате к холодной войне, когда расходы США на оборону были космические.

«Космические расходы»: эксперт объяснил решение США продлить СНВ-3 с РоссиейФото: Минобороны РФ

Согласно отчету бюджетного управления Конгресса США, в случае непродления договора Вашингтону придется потратить $439 млрд на модернизацию ядерных арсеналов и еще $28 млрд ежегодно на техобслуживание боеприпасов и средств доставки.

Рожин обратил внимание, что СНВ-3 не регулирует некоторые виды современного стратегического вооружения. США могут обойти договор.

— Фактически такие же претензии были и по ДРСМД. Выяснилось, что американцы разрабатывали ракеты в обход соглашения. Такое вполне может выясниться и с СНВ-3. Сейчас речь идет о том, чтобы пролонгировать договор и заняться его верификацией, внесением туда различных современных вооружений, включая гиперзвуковые, которые плохо регулируются этим договором. Если США решатся продлить, то мы увидим целую серию консультаций по проблемным моментам. Даже с продлением СНВ-3 гонка вооружений продолжится, потому что не все типы современного вооружения регулируются. Но масштаб гонки все же будет ограничен, — говорит эксперт.

В Белом доме пообещали передать в скором времени России предложения по ДСНВ. Рожин допускает, что «Вашингтон может поставить такие условия, которые Москва попросту не сможет принять».

СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно ему, стратегические наступательные вооружения в течение семи лет нужно сократить суммарно до 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), до 1550 единиц для боезарядов на них и до 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

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