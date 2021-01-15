«Мы на сильных позициях»: зачем Россия выходит из Договора по открытому небу

Фото: US Air Force

Вслед за США Россия тоже вышла из Договора по открытому небу. К каким последствиям приведет этот шаг? Не создаст ли угрозу мировой безопасности? На эти вопросы ответил военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов.

Подписанный 30 государствами в 1992 году Договор по открытому небу предполагает свободные инспекционные полеты невооруженных летательных аппаратов (ЛА) в воздушном пространстве стран-участниц. Почти три десятилетия он худо-бедно работал. Но в ноябре 2020 года США вышли из стратегического соглашения, спровоцировав на ответный шаг Россию, отметил эксперт.

— После того как в марте 2020 года США дезавуировали это соглашение, выход из него России стал вопросом времени. Парадоксально, но само по себе нежелание Вашингтона оставаться в договоре свидетельствует о возросших относительно эпохи 30-летней давности возможностях Москвы в области совершения инспекционных полетов над территорией США. В настоящее время наша страна является одним из головных разработчиков в области радиолокационной аппаратуры, о чем, например, монументально свидетельствуют та же РЛС «Контейнер», находящаяся в Мордовии, а также ряд других стратегических разработок в оборонной области. Три десятилетия назад за океаном полагали, что наша страна быстро утратит свой потенциал, а американские инспекторы будут ездить по нашим просторам и летать над ними, как у себя дома, — говорит Артамонов.

Американцы спустя 30 лет перешли в статус догоняющих, и они уже не хотят, чтобы Москва, совершая полеты, узнала о том, как они пытаются сократить разрыв в области новейших вооружений.

— Сегодня догоняющими с технической точки зрения являются бывшие хозяева мира. И им совсем не интересно, чтобы в Москве знали о том, как они пытаются на своих полигонах наверстать упущенное хотя бы в области создания гиперзвукового оружия, а также в разработках лазерных технологий, новых танков взамен устаревших «Абрамсов» и так далее, — сказал военный эксперт.

Ответственность за выход России из ДОН лежит не только на США, но и на Европе. Ведь европейцы не смогли гарантировать нам непередачу полученных ими данных своим коллегам по НАТО. В такой ситуации российское воздушное пространство оставалось бы открытым для США, а американское для России — закрытым.

— Россия, естественно, соблюла весь процессуальный кодекс и осталась верна не только духу, но и букве ДОН. Но не только США, а еще и ЕС оказался фактически недоговороспособным, не сумев гарантировать нашей стране хотя бы непередачу информации от европейцев американцам. Таким образом, печалиться по поводу аннулирования договора нам не стоит. Мы в своем праве и стоим на сильных позициях, — уточнил Артамонов.

Ранее в МИД России заявили, что Москва начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из ДОН.

Договор по открытому небу подписан в 1992 году. Это соглашение дает странам-участницам право собирать информацию о ВС и военных маневрах друг друга, совершая разведывательные свободные полеты посредством невооруженных летательных аппаратов. В договор входят Россия, большинство государств Европы, Турция, Канада и несколько других стран. Соединенные Штаты вышли из ДОН 22 ноября 2020 года по причине якобы нарушений со стороны России. Москва отвергла обвинения.

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