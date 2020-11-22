«Вернемся к холодной войне»: чем грозит выход США и Европы из Договора по открытому небу

Фото: facebook.com / МИД России

Российский МИД отреагировал на завершение процедуры выхода США из Договора по открытому небу. Это означает срыв Трампом еще одной стратегической договоренности, но будет ли Европа соблюдать договор, «Вечерняя Москва» выясняла у военного эксперта.

Договор об открытом небе (ДОН) подписан в 1992 году. Вступившее в силу в 2002 году соглашение объединяет 35 стран: Россию, Украину и Белоруссию, США, а также страны НАТО и ряд других европейских государств. По нему страны-члены могут устраивать разведывательные полеты над территориями друг друга, чтобы следить за военной активностью.

21 мая 2020 года президент США под предлогом многочисленных нарушений со стороны России объявил о выходе своей страны из ДОН. Москва полагает, что односторонний выход США может отдать им стратегическое преимущество. Есть риск, что союзники США по НАТО будут отказывать России в наблюдательных полетах над их территориями и передавать полученные съемки российских объектов Пентагону. МИД России предостерег европейцев и Канаду от такого поведения.

— Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН, — говорится в заявлении МИД РФ.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сомневается, что европейцы не будут передавать данные о России американцам.

— Этот договор был подписан, чтобы иметь субъектную информацию о том, что страны не готовятся к войне и не разворачивают войска. Те, кто не подписал договор, эти данные получать не должны. Но у стран НАТО есть куча разведсообществ. Я сомневаюсь, что европейцы будут придерживаться (требований МИД России — прим. «ВМ»). Есть негативно настроенные по отношению к нам страны, такие как Польша. На словах скажут «нет-нет», но на деле будут передавать, — сказал он.

В то же время военный эксперт обратил внимание на то, что у США есть ряд других способов получения разведданных, например, через множество спутников.

Что касается требования МИД РФ об обеспечении возможности наблюдения за территорией Европы и Канады, то Леонков считает, что отказ от их выполнения похоронит ДОН.

— Выход США из ДОН сделал его российско-европейским, за исключением того, что туда входит еще и Канада. Если европейцы скажут что, не разрешают пролеты, то это будет значить их выход из договора. Смысла в нем уже не будет, — заметил Леонков.

Военный эксперт считает, что после отказа США продлить СНВ-3 и их выхода из ДРСМД соглашение об открытом небе оставалось «последней преградой для сохранения мира и баланса в Европе». Если ДОН прекратит существование, то мы «вернемся в годы холодной войны», когда отсутствие доверия заставляло заниматься гонкой вооружений.

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