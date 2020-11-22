МИД разъяснил позицию России по ситуации с Договором по открытому небу

Фото: facebook.com/MIDRussia / Официальная группа МИД РФ

Москва будет добиваться твердых гарантий по выполнению оставшихся обязательств Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявили в МИД РФ в воскресенье, 22 ноября.

— В последние месяцы Вашингтон лицемерно заявлял о том, что в случае изменения российской позиции он может пересмотреть свое решение. На самом деле никто у них и не думал ничего пересматривать. Это была игра на публику, рассчитанная на введение в заблуждение правительств и общественности европейских стран, призывавших Вашингтон одуматься, — пояснили в ведомстве.

В МИД также отметили, что после выхода из договора США рассчитывают на своих союзников, которые будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а также предоставлять свои материалы съемки территории РФ.

— Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств: во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории, во-вторых — по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН, — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, если США рассчитывают на продолжение действия ДОН, то «им надлежит, не откладывая, всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей».

Напомним, решение США о выходе из Договора по открытому небу вступает в силу в воскресенье, 22 ноября. Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны Российской Федерации.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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