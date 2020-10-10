В МИДе рассказали о дальнейших шагах по Договору об открытом небе

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Российская сторона намерена предпринимать какие-либо шаги после выхода США из Договора по открытому небу с учетом действий Вашингтона, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Как отметил дипломат в ходе заседания первого комитета Генассамблеи международной организации, Москва изучает возможные варианты развития ситуации.

При этом Полянский указал, что не стоит оставлять без реакции то, что США и их союзники продолжают ужесточать доктринальные установки в области обороны и безопасности, придавая им более агрессивный характер, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, Москва считает, что ДОН сохраняет потенциал для того, чтобы «оставаться в строю» юридически обязывающих профильных международных соглашений.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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