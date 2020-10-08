МИД: РФ будет определять свою линию по ДОН с учетом действий других его участников

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Российская Федерация будет определять свою линию в отношении Договора по открытому небу (ДОН) с учетом заявлений и действий других его участников. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время выступления на открытии Четвертой конференции по рассмотрению выполнения (ДОН). Текст его выступления опубликован на официальном сайте МИД РФ.

По словам Рябкова, несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, Москва считает, что ДОН сохраняет потенциал для того, чтобы «оставаться в строю» юридически обязывающих профильных международных соглашений. Кроме того, он отметил, что данный документ вносит вклад в дело укрепления безопасности и взаимного доверия.

Он также добавил, что у России за истекшие пять лет неоднократно возникали серьезные вопросы к ряду партнеров, «которые своими действиями препятствуют нормальному функционированию Договора».

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

После выхода Штатов из ДОН в сделке останутся 34 государства.

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