Соединенные Штаты выйдут из Договора по открытому небу

Фото: flickr.com / eric lynch

В воскресенье, 22 ноября, истекает полгода с того момента, как Соединенные Штаты сообщили о выходе из Договора по открытому небу. Соглашение было заключено в 1992 году, оно позволяет странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны Российской Федерации.

Таким образом США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью и иметь доступ к полученным во время полетов данным. Госсекретарь Майкл Помпео 21 мая заявлял, что американские власти готовы пересмотреть решение о выходе, если Россия продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тогда же сказал о шансе достичь нового соглашения.

За прошедшие полгода американская сторона не заявляла о достижении договоренностей с РФ. В Госдепартаменте на запрос ТАСС о комментарии на этот счет не предоставили какой-либо информации. В Кремле в свою очередь много раз подчеркивали неприемлемость выдвигаемых Белым домом условий для отмены решения, охарактеризовав их как ультиматумы.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что, несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, Москва считает, что ДОН сохраняет потенциал для того, чтобы «оставаться в строю» юридически обязывающих профильных международных соглашений.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

Читайте также: В МИД рассказали о дальнейших шагах по Договору об открытом небе