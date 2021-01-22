Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет
Джен Псаки отметила, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности США / Фото: youtube.com

Власти США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет

Юлия Курганова

Внешняя политика

Власти Соединенных Штатов намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 21 января.

Она отметила, что соглашение полностью отвечает интересам национальной безопасности США и его «продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас».

— Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами, — отметила Псаки, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена планирует продлить СНВ-3 с Россией на пять лет.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

Читайте также: Бывший представитель Трампа раскритиковал планы Байдена продлить СНВ-3

РоссияСШАСНВ-3
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Все мнения
О проекте