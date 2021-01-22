Власти США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет

Джен Псаки отметила, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности США / Фото: youtube.com

Власти Соединенных Штатов намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 21 января.

Она отметила, что соглашение полностью отвечает интересам национальной безопасности США и его «продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас».

— Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами, — отметила Псаки, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена планирует продлить СНВ-3 с Россией на пять лет.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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