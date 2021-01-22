Власти США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет
Власти Соединенных Штатов намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 21 января.
Она отметила, что соглашение полностью отвечает интересам национальной безопасности США и его «продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас».
— Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами, — отметила Псаки, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена планирует продлить СНВ-3 с Россией на пять лет.
СПРАВКА «ВМ»
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.
22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.
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