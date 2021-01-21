Бывший представитель Трампа раскритиковал планы Байдена продлить СНВ-3

Фото: instagram.com/JoeBiden

Бывший спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли раскритиковал вероятные планы администрации нового президента США Джо Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена планирует продлить СНВ-3 с Россией на пять лет.

— Надеюсь, что это неправда. Если это так, то это показывает потрясающее отсутствие умения вести переговоры, — отметил Биллингсли в своем Twitter-аккаунте.

Он написал, что команде Байдена потребовались всего сутки, чтобы растратить «значительную возможность давления на Россию».

Срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля этого года.

Hope this is not true. If so, shows stunning lack of negotiating skill. Took just 24 hours for Biden team to squander most significant leverage we have over Russia. https://t.co/7D6ShWZz5b — Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) January 21, 2021

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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