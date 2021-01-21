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Бывший представитель Трампа раскритиковал планы Байдена продлить СНВ-3
Фото: instagram.com/JoeBiden

Бывший представитель Трампа раскритиковал планы Байдена продлить СНВ-3

Виктория Родимкина

В мире

Бывший спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли раскритиковал вероятные планы администрации нового президента США Джо Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена планирует продлить СНВ-3 с Россией на пять лет.

— Надеюсь, что это неправда. Если это так, то это показывает потрясающее отсутствие умения вести переговоры, — отметил Биллингсли в своем Twitter-аккаунте.

Он написал, что команде Байдена потребовались всего сутки, чтобы растратить «значительную возможность давления на Россию».

Срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля этого года.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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Джо БайденДональд ТрампСНВ-3
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