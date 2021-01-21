СМИ сообщили о планах администрации Байдена продлить СНВ-3 на пять лет

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Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена планирует продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.

— Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия, — говорится в материале.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что России и США нужен новый договор по контролю за вооружением.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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