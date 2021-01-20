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Блинкен сообщил о желании Байдена продлить СНВ-3
Фото: instagram.com/JoeBiden

Блинкен сообщил о желании Байдена продлить СНВ-3

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден стремится продлить Соглашение о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в сенате.

Он отметил, что дедлайн в вопросе продления договора наступит уже скоро. Новая администрация приступит к решению этого вопроса почти сразу после инаугурации Байдена.

— Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить, — цитирует Блинкен РИА Новости.

Он не ответил на вопрос, на кокой срок может быть продлен СНВ-3, уточнив, что это решение останется за самим Джо Байденом.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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