Горбачев заявил, что России и США нужен новый договор по контролю за вооружением

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал Россию и Соединенные Штаты начать работу над созданием нового договора в сфере контроля над вооружениями, который учитывал бы новые разработки.

По словам Михаила Горбачева, заняться этим следует сразу после продления Соглашения о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3).

— За два-три года можно договориться о более масштабном договоре. Появились новые виды оружия, идет качественная гонка вооружений, — сказал бывший президент Советского Союза.

Он отметил, что работу по созданию нового договора следует начинать после продления СНВ-3, действие которого закончится 5 февраля этого года, сообщает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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