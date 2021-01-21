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В российском посольстве ответили на вопрос о контактах с администрацией Байдена
Фото: instagram.com/JoeBiden

В российском посольстве ответили на вопрос о контактах с администрацией Байдена

Виктория Родимкина

Внешняя политика

У посольства России пока не было контактов с администрацией нового президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в четверг, 21 января.

— Сейчас, на 11:30 утра по вашингтонскому времени, у посольства контактов с администрацией Байдена пока не было, — сказал посол в эфире телеканала «Россия 1».

Избранный американский лидер Джо Байден 20 января принес присягу и вступил в должность президента США. Он стал 46-м лидером Америки. В день инаугурации Байдена присягу принесла также вице-президент Америки Камала Харрис.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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