Байден сообщил Генсеку ООН о возвращении США в ВОЗ

Фото: ТАСС / Biden Transition TV via CNP

Президент США Джо Байден уведомил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг, 21 января, говорится в заявлении Белого дома.

Уточняется, что данным документом американский лидер отзывает письмо от 6 июля 2020 года, в котором говорилось, что правительство США выйдет из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Байден сообщил о том, что США намерены участвовать в борьбе с угрозами глобальному здоровью, а также выполнять роль мирового лидера в этом вопросе. Кроме того, в письме сказано, что США останется членом ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в первый день на посту президента США Джо Байден подпишет несколько указов.

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