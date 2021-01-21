Байден рассказал о «великодушном письме» Трампа

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Президент США Джо Байден заявил, что 45-й глава государства Дональд Трамп оставил ему «великодушное письмо».

Как отметил Байден, письмо носит личный характер, поэтому президент отказался раскрыть подробности.

Американский лидер подписал ряд указов. В частности, Байден распорядился, чтобы маски и социальное дистанцирование требовали в федеральных зданиях и на федеральной территории, а также предписал носить их федеральным служащим и контрактникам.

Кроме того, Байден отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, который позволял администрации Дональда Трампа перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств, в частности Пентагона.

Также Байден отменил ограничения на въезд в США представителей Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака, известные также как «Запрет на мусульман».

Помимо этого, Джозеф Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Он назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в первый день на посту президента США Джо Байден подпишет несколько указов.

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