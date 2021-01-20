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«Я буду президентом для всех»: что говорил Байден на своей инаугурации
Фото: flickr.com / Phil Roeder

«Я буду президентом для всех»: что говорил Байден на своей инаугурации

Ростислав Зубков

В мире

В среду, 20 января, избранный президент США Джо Байден принес присягу и официально вступил в должность главы Белого дома. «Вечерняя Москва» собрала главное из 21-минутной речи 46-го американского лидера.

В начале своего выступления Байден отметил, что с его избранием произошла победа демократии, но в эту «бедственную зиму» Соединенным Штатам нужно многое восстановить.

— Никакая сила не сможет отнять у США демократию. Настал день истории, надежды и обновления, — провозгласил он.

Байден также поблагодарил своих предшественников. На инаугурации 46-го президента присутствовали Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон. Дональд Трамп проигнорировал торжество.

Президент для всех

Байден отметил, что считает важным сохранить единство американского народа, а потому готов сотрудничать не только с теми, кто его поддержал, но и со своими противниками.

— Оставайтесь против меня. Это и есть демократия. Я буду президентом для всех: и кто за, и кто против, — обещает новый президент Соединенных Штатов.

Он предупредил, что без единения соотечественников страна погрузится в более жуткий хаос, чем сейчас (речь идет о внутриполитических трениях и борьбе с пандемией коронавируса — прим. «ВМ»).

Борьба с вирусом и безнадежностью

В ходе инаугурационной речи Байден кратко осветил приоритеты своей администрации. В первую очередь новая власть намерена заняться решением внутренних проблем: восстановлением рынка труда, борьбой с COVID-19 и дискриминацией.

— Мы должны сделать так, чтобы у людей была хорошая работа, чтобы дети учились в хороших школах, чтобы победить этот смертельный вирус. Вместе мы будем бороться с экстремизмом, насилием, безнадежностью и расизмом, — сказал демократ.

В этот момент он прервал свое выступление, переключившись на минуту молчания в память о более чем 400 тысячах жертв опасной инфекции, и призвал присоединиться к «молчаливой молитве» о своих близких.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Объединение с миром

Не забыл Джо Байден и о внешнеполитической арене, на которой Штаты, по его мнению, находятся на данный момент в «стадии испытания». Новый глава Белого дома отметил, что Америка веками сталкивалась с разными трудностями, но каждый раз успешно их преодолевала. Успех будет сопутствовать Вашингтону и теперь, уверен политик, но для этого в том числе понадобится наладить отношения с другими странами.

— Мы объединимся со всем миром. Силой своего примера вернем миру веру в силу демократии, — сказал он.

Права женщин

Закрепляя курс на либеральные ценности и демократию, Джо Байден обратил внимание на то, что его вице-президентом стала Камала Харрис. Это многого стоит, учитывая проблемы на почве дискриминации, с которыми женщинам ранее часто приходилось сталкиваться.

— Наша страна прошла долгий путь, чтобы женщины получили права. А сейчас Камала Харрис стала вице-президентом, — заявил новый лидер США.

Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом Соединенных Штатов. По его итогам демократ получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента Дональда Трампа. Конгресс утвердил избрание Байдена президентом Америки 7 января.

20 января незадолго до инаугурации Байдена Трамп покинул Белый дом. Перед тем как его забрал во Флориду правительственный вертолет, он пообещал вернуться.

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