«Я буду президентом для всех»: что говорил Байден на своей инаугурации
В среду, 20 января, избранный президент США Джо Байден принес присягу и официально вступил в должность главы Белого дома. «Вечерняя Москва» собрала главное из 21-минутной речи 46-го американского лидера.
В начале своего выступления Байден отметил, что с его избранием произошла победа демократии, но в эту «бедственную зиму» Соединенным Штатам нужно многое восстановить.
— Никакая сила не сможет отнять у США демократию. Настал день истории, надежды и обновления, — провозгласил он.
Байден также поблагодарил своих предшественников. На инаугурации 46-го президента присутствовали Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон. Дональд Трамп проигнорировал торжество.
Президент для всех
Байден отметил, что считает важным сохранить единство американского народа, а потому готов сотрудничать не только с теми, кто его поддержал, но и со своими противниками.
— Оставайтесь против меня. Это и есть демократия. Я буду президентом для всех: и кто за, и кто против, — обещает новый президент Соединенных Штатов.
Он предупредил, что без единения соотечественников страна погрузится в более жуткий хаос, чем сейчас (речь идет о внутриполитических трениях и борьбе с пандемией коронавируса — прим. «ВМ»).
Борьба с вирусом и безнадежностью
В ходе инаугурационной речи Байден кратко осветил приоритеты своей администрации. В первую очередь новая власть намерена заняться решением внутренних проблем: восстановлением рынка труда, борьбой с COVID-19 и дискриминацией.
— Мы должны сделать так, чтобы у людей была хорошая работа, чтобы дети учились в хороших школах, чтобы победить этот смертельный вирус. Вместе мы будем бороться с экстремизмом, насилием, безнадежностью и расизмом, — сказал демократ.
В этот момент он прервал свое выступление, переключившись на минуту молчания в память о более чем 400 тысячах жертв опасной инфекции, и призвал присоединиться к «молчаливой молитве» о своих близких.
Объединение с миром
Не забыл Джо Байден и о внешнеполитической арене, на которой Штаты, по его мнению, находятся на данный момент в «стадии испытания». Новый глава Белого дома отметил, что Америка веками сталкивалась с разными трудностями, но каждый раз успешно их преодолевала. Успех будет сопутствовать Вашингтону и теперь, уверен политик, но для этого в том числе понадобится наладить отношения с другими странами.
— Мы объединимся со всем миром. Силой своего примера вернем миру веру в силу демократии, — сказал он.
Права женщин
Закрепляя курс на либеральные ценности и демократию, Джо Байден обратил внимание на то, что его вице-президентом стала Камала Харрис. Это многого стоит, учитывая проблемы на почве дискриминации, с которыми женщинам ранее часто приходилось сталкиваться.
— Наша страна прошла долгий путь, чтобы женщины получили права. А сейчас Камала Харрис стала вице-президентом, — заявил новый лидер США.
Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом Соединенных Штатов. По его итогам демократ получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента Дональда Трампа. Конгресс утвердил избрание Байдена президентом Америки 7 января.
20 января незадолго до инаугурации Байдена Трамп покинул Белый дом. Перед тем как его забрал во Флориду правительственный вертолет, он пообещал вернуться.
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