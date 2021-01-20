Джо Байден официально стал новым президентом США

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Избранный американский лидер Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Он произнес клятву в Капитолии в среду, 20 января.

— Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов, — заявил он в эфире американских телеканалов, подняв правую руку и положив левую ладонь на Библию.

Таким образом, 78-летний Байден стал 46-м лидером Америки.

После церемониальных жестов новый глава государства обратился к нации. Он отметил, что с его избранием произошла победа демократии, но в эту «бедственную зиму» Соединенным Штатам нужно многое восстановить.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Перед Байденом присягу принесла вице-президент Штатов Камала Харрис.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

20 января незадолго до инаугурации Байдена Белый дом покинул 45-й президент Америки Дональд Трамп. Перед тем как его забрал во Флориду правительственный вертолет, он пообещал вернуться.

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