Камала Харрис вступила в должность вице-президента США
Избранная вице-президент США Камала Харрис вступила в должность. Она первой принесла присягу на западных ступенях Капитолия, где 20 января состоится инаугурация нового американского лидера — Джо Байдена.
Незадолго до этих событий известная певица Леди Гага исполнила гимн Америки. В это время ее окружали солдаты, расположившиеся по всему периметру и стоявшие по стойке смирно.
Вскоре присягу принес сам Байден. Он официально стал 46-м главой Белого дома.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.
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