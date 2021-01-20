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Камала Харрис вступила в должность вице-президента США
Фото: twitter.com/kamalaharris

Камала Харрис вступила в должность вице-президента США

Ростислав Зубков

В мире

Избранная вице-президент США Камала Харрис вступила в должность. Она первой принесла присягу на западных ступенях Капитолия, где 20 января состоится инаугурация нового американского лидера — Джо Байдена.

Незадолго до этих событий известная певица Леди Гага исполнила гимн Америки. В это время ее окружали солдаты, расположившиеся по всему периметру и стоявшие по стойке смирно.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Вскоре присягу принес сам Байден. Он официально стал 46-м главой Белого дома.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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