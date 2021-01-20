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Трамп улетел из Белого дома на вертолете, но обещал вернуться
Фото: flickr.com/whitehouse

Трамп улетел из Белого дома на вертолете, но обещал вернуться

Ростислав Зубков

В мире

В последний день своего президентства уходящий лидер США Дональд Трамп и его жена Мелания покинули Белый дом. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как они садятся в правительственный вертолет и улетают на авиабазу Эндрюс.

Как пишут СМИ, далее чета отправится в Палм-Бич (штат Флорида). Там расположена резиденция Мар-а-Лаго, где Трамп любил проводить выходные и праздники. Там же он нередко устраивал приемы для мировых лидеров.

Примечательно, что Трамп не стал дожидаться инаугурации Джо Байдена, победившего на президентских выборах. Мероприятие запланировано на 20 января.

Уходящий президент пожелал администрации своего соперника успехов и добавил, что «тем или иным способом» он вернется в Белый дом.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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Белый дом СШАДональд ТрампСША
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