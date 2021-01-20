Трамп улетел из Белого дома на вертолете, но обещал вернуться

Фото: flickr.com/whitehouse

В последний день своего президентства уходящий лидер США Дональд Трамп и его жена Мелания покинули Белый дом. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как они садятся в правительственный вертолет и улетают на авиабазу Эндрюс.

Как пишут СМИ, далее чета отправится в Палм-Бич (штат Флорида). Там расположена резиденция Мар-а-Лаго, где Трамп любил проводить выходные и праздники. Там же он нередко устраивал приемы для мировых лидеров.

President Trump waves from Marine One as he leaves the White House for the final time. pic.twitter.com/PBNHzYcPs0 — Jeff Mason (@jeffmason1) January 20, 2021

Примечательно, что Трамп не стал дожидаться инаугурации Джо Байдена, победившего на президентских выборах. Мероприятие запланировано на 20 января.

Уходящий президент пожелал администрации своего соперника успехов и добавил, что «тем или иным способом» он вернется в Белый дом.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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