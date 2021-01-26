«Станет реальностью»: российский дипломат сообщил о прогрессе в ситуации с СНВ-3

Фото: Минобороны РФ

В вопросе о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) виден прогресс. Об этом во вторник, 26 января, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— Очевидно, Россия и США делают заметный и быстрый прогресс по продлению ДСНВ, — написал он в Twitter.

Дипломат выразил мнение, что уже очень скоро это соглашение «станет реальностью».

Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон предложит Москве пролонгировать соглашение на пять лет. Срок ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года. Впоследствии эту инициативу оценили в Кремле.

25 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о начале работы по продлению СНВ-3.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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