«Все зависит от деталей»: Кремль оценил планы США продлить договор СНВ-3

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Кремле одобряют стремление США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3), но необходимо учесть, на каких условиях это будет выполняться. Об этом в пятницу, 22 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон предложит Москве пролонгировать соглашение на пять лет. Срок ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года.

В свою очередь Песков подтвердил, что Россия выступает за сохранение этого договора и его продление. В этой связи инициатива американских коллег приветствуется, но важны нюансы.

— Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он добавил, что в этом вопросе очень важно «принимать во внимание озабоченности друг друга и учитывать хорошо известную в этой области позицию РФ».

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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