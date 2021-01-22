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В Совфеде назвали отличной новостью планы США продлить договор СНВ-3
Фото: council.gov.ru / Пресс-служба Совфеда

В Совфеде назвали отличной новостью планы США продлить договор СНВ-3

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва и Вашингтон могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) до того, как срок его действия истечет. Об этом в пятницу, 22 января, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат РФ продлить соглашение на пять лет. При этом по текущим договоренностям документ перестает действовать 5 февраля 2021 года.

В свою очередь Косачев положительно отреагировал на инициативу американских коллег, хотя и обратил внимание на пару важных нюансов.

— Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст, — приводит РИА Новости слова сенатора.

Он уточнил, что даже если соглашение будет оформлено «только дипломатически», на него временно можно будет опираться до ратификации, используя положения российского закона о международных договорах.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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