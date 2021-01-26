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В Кремле рассказали о контактах с США по продлению СНВ-3
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В Кремле рассказали о контактах с США по продлению СНВ-3

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) отвечает интересам России и США, а также всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 26 января.

Он отметил, что Москва и Вашингтон ведут «энергичные контакты» для продления СНВ-3, срок действия которого практически истек.

Представитель Кремля пояснил, что тема ДСНВ на сегодняшний день является основным вопросом обсуждения на повестке дня двусторонних отношений.

— Сейчас действительно осуществляются энергичные контакты, потому что время до истечения срока действия договора стремительно убывает, — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что требуется приложить больше усилий, чтобы выйти на «финализацию вопроса о продлении», передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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