Американский след? Что могло нанести повреждения космическому грузовику «Прогресс МС-21»

Фото: РИА Новости

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что система терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21» вышла из строя из-за внешнего воздействия. «Вечерняя Москва» узнала у научного сотрудника Астрономического института им. П. К. Штернберга Владимира Сурдина, как могли быть нанесены такие повреждения.

По словам специалиста, внешние повреждения мог нанести отколовшийся от метеорита камень или гайка от других космических летательных аппаратов.

— Роскосмос сказал, что были внешние воздействия. Это значит, что это мог быть маленький кусочек камня от метеорита или гайка от чужого спутника или ракеты, давно летавшей в космическом пространстве. Установить точный предмет трудно. Что-то могло стукнуть и пробить отверстие, — пояснил Сурдин.

При этом эксперт заявил, что не исключает и другие причины повреждения космического грузовика «Прогресс МС-21».

— Отмечу, что американский сегмент МКС во много раз больше российского. Но туда почему-то гайки из космоса не попадают. А в наш, маленький, попадают, — заметил Сурдин.

Фото: Роскосмос

В госкорпорации уточнили, что анализ полученных данных продолжится. В частности, в планы организации входит проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения. Это необходимо для следующих запусков кораблей. По завершении работ специалисты определят проблему, что позволит избежать ее повторения в будущем.

19 февраля космический грузовик «Прогресс МС-21» свели с орбиты Земли. Его несгораемые обломки упали в южной части Тихого океана. Отстыковка грузового корабля связана с утечкой теплоносителя системы терморегулирования, которая произошла 11 февраля. В общей сложности корабль проработал в составе Международной космической станции более 3,5 месяца.