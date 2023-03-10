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Бастрыкин поручил доложить о расследовании драки подростков в школе в Новокосине

Евгений Жуков
Происшествия
Бастрыкин поручил доложить о расследовании драки подростков в школе в Новокосине
Фото: СК РФ
Москва, Новокосинская улица, 13А Карта всех событий

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту драки между учащимися в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту конфликта, который произошел между учениками столичной школы, отмечается на сайте СК.

Драка, о которой идет речь, произошла в четверг, 9 марта, в корпусе № 11, находящемся на Новокосинской улице в доме № 13а. В результате один из подростков был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Инцидент попал на видео, которое снял один из очевидцев произошедшего.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве» о возбуждении уголовного дела по данному факту по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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