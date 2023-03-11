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Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и нескольких букмекерских контор

Юлия Курганова
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Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и нескольких букмекерских контор
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской государственной лотереи «Спортлото», нескольких букмекерских контор, «связанных с Россией», а также физических лиц из РФ. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили украинские СМИ со ссылкой на указ.

— Зеленский ввел санкции против ряда букмекерских компаний, которые связаны с Россией. Под санкции попал российский оператор гослотерей «Спортлото», — говорится в Telegram-канале издания «Клименко Тайм».

Также под ограничения попали российские букмекерские конторы «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет» и другие.

Уточняется, что новые санкции в общей сложности коснулись 287 юрлиц и 120 физлиц. Большинство подсанкционных физлиц являются российскими гражданами, однако ограничения также распространились на граждан Польши, Нидерландов, Великобритании, Кипра и Турции, передает РИА Новости.

10 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не может поклясться, что не введет санкции в отношении РФ. Он отметил, что сербские власти на Совете безопасности страны сразу определились со своей позицией по отношению к конфликту на Украине.

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