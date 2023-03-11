Названы черты характера знаков зодиака, которые отталкивают любовь

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Каждый мечтает встретить свою любовь, но оттолкнуть от себя человека довольно просто. Какие черты характера способны лишить человека любви, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Овен

Сильная личность, у которой нет проблем со стремлением к саморазвитию. Однако эта яростная самостоятельность может стать ахиллесовой пятой. Вы процветаете как лидер, и это замечательно, но иногда в отношениях относитесь к своему партнеру как к приложению к себе. Помните, что здоровые отношения — это не доминирование одного человека и ожидание, что партнер всегда будет вашим самым большим поклонником.

Телец

Все слышали о том, что Тельцы упрямы. Но люди не всегда понимают, что сопротивление переменам распространяется и на эмоции. Любая даже малейшая драма просто напрягает Тельцов, поэтому они избегают встречи со своими подлинными мыслями и чувствами. При этом партнера это ставит в тупик, так как он лишается возможности высказаться. Вы всякий раз избегаете тяжелого или неловкого, но необходимого разговора, а это отталкивает вторую половинку.

Близнецы

Близнецы известны тем, что постоянно бегут от проблем, но никогда не оглядываются ни на секунду, чтобы это заметить. Вам нравятся отношения, когда в них царит веселье и романтика, и как только наступает не самая простая фаза, вы просто сбегаете. Не то чтобы вы боялись обязательств (с правильным человеком), но вы склонны рассматривать разногласия как конец отношений, а не как возможность для поиска компромисса и роста. Не бегите, Близнецы. Некоторые из самых плодотворных отношений требуют упорного труда.

Рак

Раки тяжело открывают свое сердце. Сначала нужно пробиться через очень твердый панцирь, чтобы заслужить доверие. Но когда Раки доходят до этого момента, то не просто немного открываются, а открывают шлюзы! С одной стороны, это может стать катартическим опытом для вас и партнера. Но, с другой стороны, это означает, что вы можете начать задаваться вопросом, где заканчиваетесь вы и начинается он. Такой уровень созависимости и отказ от личных границ может быть опасен, потому что вы теряете свою индивидуальность ради отношений.

Лев

Когда в жизни все хорошо, вы держите себя в руках, потому что не хотите, чтобы кто-то видел, как вы падаете духом. Но когда все идет наперекосяк, вы становитесь невыносимы. И в итоге выплескиваете все свои пылкие чувства на партнера. Ваш партнер не губка — у каждого есть порог того, что он может принять, даже если он любит больше жизни. Перестаньте относиться к своему любимому как к эмоциональной свалке.

Дева

Ваш девиз — «Я его/ее исправлю!». Когда вы начинаете встречаться с кем-то, со временем вы начинаете замечать маленькие закономерности, привычки и причуды, которые раздражают вас. В результате бесконечные советы и замечания становятся камнем преткновения между вами и партнером. Так как насчет того, чтобы принимать своего партнера таким, какой он есть, позволять ему расти и развиваться самостоятельно, а не воображать, кем он может стать?

Весы

Вы предпочитаете не раскачивать лодку, даже если вы с чем-то не согласны. Это здорово до тех пор, пока ваш порог не будет превышен. Знаете тот момент, когда ваша натянутая улыбка начинает дергаться, а затем глаз, и вы готовы превратиться из ангела в демона за 2,5 секунды? Вы изо всех сил пытаетесь вести себя хорошо, но на самом деле бросаете пассивно-агрессивные реплики на каждом шагу. И пока ваш партнер не изменит то, что действует вам на нервы (или вы не выскажетесь прямо), вы будете постоянно раздражаться из-за каждой мелочи, пока отношениям не наступит конец.

Скорпион

Все или ничего, любовь или ненависть, мир или война. Вы — существо крайностей. Хотя вы можете направить эту черту на достижение своих целей, в отношениях это только мешает. Ваше плохое настроение приводит к тому, что вы сжигаете все дотла. И когда ваш партнер высказывает свое мнение или пытается помочь, успокоить вас — ваши любящие глаза мгновенно загораются ненавистью.

Стрелец

Для вас жизнь — это сплошное веселье и игры, а если это не так, то вы просто исчезаете! При этом ваши страхи, чувства, мечты остаются при вас, так как вы не делитесь ими. Когда между вами и партнером возникает напряженность, вы, скорее всего, не будете обсуждать это, но потом начнете делиться интимными подробностями с друзьями. И это только первый гвоздь в крышку гроба отношений, потому что, как только вы выкладываете все остальным, чужие мнения начинают плавать в вашей голове, и вот вы уже одной ногой в отношениях и другой ногой вне их.

Козерог

Для вас не составляет труда строить совместную жизнь до тех пор, пока ваш внутренний пессимист не начинает выходить из себя. Не успеете вы оглянуться, как начнете жаловаться на жизнь, потом на других людей, а потом, в конце концов, на своего партнера. Избавьтесь от этого настроения. Не отталкивайте людей. Помните, что вы достойны любви, и не все отношения заканчиваются разбитым сердцем.

Водолей

Вместо того чтобы пытаться найти компромисс и работать вместе, каждое небольшое разногласие вы превращаете в битву за то, кто прав. Хотя в данный момент это может казаться очень важным — вы любите доказывать свою точку зрения и обожаете демонстрировать свое интеллектуальное превосходство, на самом деле это приводит к тому, что ваш партнер чувствует обиду. В любви нет победителей и проигравших, Водолей. Она заключается в том, чтобы открывать свое сердце и делиться, независимо от того, кто прав в споре.

Рыбы

Когда дело доходит до романтики, у вас отключается критическое мышление. Иногда это может привести к тому, что вы не замечаете тревожных сигналов в отношениях. Неприятно это говорить, но иногда вы даже готовы пожертвовать частью своей жизни, лишь бы сохранить связь. Конечно, у всех нас есть свои причуды и пороки, но когда вы начинаете отказываться от любимых увлечений, друзей или мечты, это уже не отношения. Вы созданы для того, чтобы сиять и жить яркой жизнью. Помните об этом.