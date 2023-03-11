Минобороны показало работу расчетов «кочующих минометов» в зоне спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчетов «кочующих минометов» Западного военного округа при выполнении задач в зоне спецоперации.

Расчеты используют 120-миллиметровые минометы, они предназначены для поражения живой силы, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и техники противника. Для стрельбы из них не требуется спецподготовки позиций.

Разведку позиций ВСУ военные ВС РФ ведут с помощью беспилотников. Расчеты поддерживают наступающую пехоту, уничтожают наблюдательные и опорные пункты противника, поражают живую силу и легкобронированную технику.

Метод боевой работы, который называется «кочующий миномет», в Минобороны считают одним из самых эффективных. Он заключается в быстрой смене огневой позиции.

— После первого выстрела расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец знает свой маневр. В считаные минуты расчеты «насыпают» по выявленным целям более трех десятков 120-миллиметровых мин. Главными преимуществами кочующего миномета являются внезапное появление и быстрая смена позиции, — сообщили в военном ведомстве.

ВСУ не могут сбивать российские ракеты «Кинжал», которыми 9 марта была обстреляна территория страны. Об этом сообщил спикер украинских воздушных сил Юрий Игнат.