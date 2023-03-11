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Комик Дор призвал США вспомнить о Сирии и перестать кричать о конфликте на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Комик Дор призвал США вспомнить о Сирии и перестать кричать о конфликте на Украине
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты лицемерно выступают против действий РФ на Украине, забывая о том, что Америка вторглась в Сирию. Об этом заявил стендап-комик и журналист Джимми Дор.

— Когда вы кричите о конфликте на Украине, вспомните, что США незаконно напали на Сирию и сейчас оккупируют треть страны. Какую именно часть страны? Ту, где находится нефть. Америка — это крупнейшая в мире террористическая организация, — написал он в соцсети Twitter.

ВС США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии. Власти республики много раз называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и пиратством с целью кражи нефти. 9 марта Конгресс Соединенных Штатов отклонил резолюцию о выводе войск из Сирии.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил, что Запад упивается своим вероломством, называя «Минск-2» спектаклем и забывая о понятиях чести и порядочности. Он напомнил, что США и Североатлантический альянс активно разворачивали около российских границ армейские базы, секретные биолаборатории и готовили Киев к противостоянию с Москвой.

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