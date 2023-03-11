Аналитик Кашин объяснил, почему в России почти в два раза подорожали овощи

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В России почти в два раза подорожали овощи. «Вечерняя Москва» узнала, в чем причина этого явления и почему по всему миру наблюдается рекордный рост цен на сельскохозяйственную продукцию.

Рост цен на помидоры и огурцы стал в этом сезоне одним из самых заметных индикаторов инфляции. По словам аналитика Даниила Кашина, стоимость килограмма помидоров и огурцов на рынках достигает 400–500 рублей. Иногда цены накручивают до тысячи.

— В середине зимы традиционно дорожают овощи. Из-за того, что в это время урожая практически нет. К тому же сейчас наблюдаются проблемы с оборудованием для теплиц. Оно в 85 процентах случаев иностранное, — отметил специалист.

Подорожал также и лук. Цены на него выросли в три раза — килограмм сейчас стоит 100 рублей. Похожая ситуация наблюдается в странах Евросоюза. По той же причине неурожай во многих регионах — Африке, Азербайджане, Турции и так далее.

— Ситуация наладится в ближайшее время. Скоро начинается урожайный сезон, а поставки из стран, в которых сейчас проблемы, перенаправлены на другие точки, — уверяет эксперт.

Между тем у дачников начался сезон высадки рассады. В связи с этим «ВМ» решила узнать у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной, какие семена нужно начать проращивать уже сейчас, чтобы получить хороший урожай.