Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Водитель не справился с управлением и наехал на препятствие на улице Брусилова

Араз Салехов
Происшествия
Водитель не справился с управлением и наехал на препятствие на улице Брусилова
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, улица Брусилова Карта всех событий

Автомобилист не справился с управлением и наехал на препятствие на улице Брусилова. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону улицы Маршала Савицкого затруднено, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. На месте ДТП работают оперативные службы города. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что наезд на препятствие произошел в районе пересечения с Полевой улицей.

Другое ДТП недавно произошло на Варшавском шоссе: водитель наехал на препятствие, в результате чего погибли трое человек.

Транспорт Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте