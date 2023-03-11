Водитель не справился с управлением и наехал на препятствие на улице Брусилова

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, улица Брусилова Карта всех событий

Автомобилист не справился с управлением и наехал на препятствие на улице Брусилова. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону улицы Маршала Савицкого затруднено, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. На месте ДТП работают оперативные службы города. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что наезд на препятствие произошел в районе пересечения с Полевой улицей.

Другое ДТП недавно произошло на Варшавском шоссе: водитель наехал на препятствие, в результате чего погибли трое человек.