Эксперт Джакония дал совет для ускорения работы телефона

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Для более быстрой работы телефона рекомендуется ежемесячно очищать кэш в настройках. Об этом заявил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

По его словам, наибольшую часть памяти смартфона занимает раздел «Другое»: здесь можно найти системные и сохраненные файлы, данные игр, а также загруженный из интернета контент.

— Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере — и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц, — сказал он.

Установленные приложения, по мнению специалиста, также оказывают влияние на скорость работы устройства. Поэтому Джакония советует отключать автообновления и не держать открытыми десятки приложений, сообщает РИА Новости.

Руководитель по сервису «МегаФона» Никита Ефимов заявил, что человеку для продления срока жизни аккумулятора iPhone необходимо поддерживать зарядку на уровне 20–80 процентов. Помочь в этом может функция оптимизированной зарядки: она самостоятельно замедлит время заряда смартфона на уровне 80 процентов.

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