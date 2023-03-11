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Пешеходный переход под Дмитровским шоссе и МЦД-1 откроют осенью 2023 года

Араз Салехов
Город
Пешеходный переход под Дмитровским шоссе и МЦД-1 откроют осенью 2023 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Дмитровское шоссе, 29к1 Карта всех событий

В этом году состоится открытие пешеходного перехода под Дмитровским шоссе и проектируемыми путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом в субботу, 11 марта, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время ведутся работы по устройству лестничного схода № 1, идут разработка котлована лестничного схода № 2 и монтаж дождевой канализации, — сказал он.

Планируется, что все работы будут завершены в октябре 2023 года. Сам переход будет расположен под Дмитровским шоссе (в районе дома 29) и железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

7 марта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что подземный пешеходный переход на 33-м километре МКАД капитально отремонтируют. Пешеходную зону оборудуют автоматизированной системой электрообогрева лестничных сходов и пандуса, предназначенной для борьбы с наледью.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
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