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Усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в столице до утра 12 марта

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в столице до утра 12 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве до 09:00 воскресенья, 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В городе сохранится мокрый снег. Также возможен ледяной дождь, может образоваться гололед.

Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице, не стоять под деревьями и не оставлять рядом с ними машины, передает Telegram-канал «Комплекс городского хозяйства Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе. Согласно прогнозам синоптиков, в период с 11 по 13 марта в столице ожидаются мокрый снег и осадки, также возможен гололед.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столицы о «погодной лихорадке» на выходных. По словам эксперта, в период с 10 по 12 марта диапазон колебания температуры воздуха составит почти 20 градусов.

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