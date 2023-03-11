Журналист Макаренков сообщил о планах студии Mundfish создать Atomic Heart 2

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Компания Mundfish планирует начать разработку второй части игры Atomic Heart. Об этом сообщил журналист и блогер Алексей Макаренков в своем YouTube-канале.

— Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью — игре быть, — сказал он.

На текущий момент студия работает над четырьмя дополнениями к оригинальной игре, которые она анонсировала ранее, подытожил Макаренков.

21 февраля геймерам стала доступна игра Atomic Heart («Атомное сердце»). Иллюстрирующая альтернативную реальность во времена СССР, Atomic Heart быстро стала предметом жарких споров и обсуждений не только в геймерской среде, но и за ее пределами. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем секрет успеха игры, как развивается ее сюжет и кому будет интересно ее пройти.

Компьютерная игра Atomic Heart от российской студии Mundfish вышла в феврале 2023 года. Приключенческий боевик, действие которого разворачивается в альтернативном СССР, собрал восторженные отзывы игроков и критиков. Рецензенты высоко отметили графику, сюжет и саундтреки. Получит ли «Атомное сердце» продолжение, игровое сообщество обсуждает еще с анонса первой части. Релиз Atomic Heart раскалил до максимума ожидание сиквела. Обо всем, что известно об Atomic Heart 2, и о том, когда ждать релиза, — в материале «ВМ».