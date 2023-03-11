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Два грузовика столкнулись на 107-м километре МКАД

Евгений Жуков
Происшествия
Два грузовика столкнулись на 107-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Москва, МКАД, 107-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 107-го километра МКАД в направлении шоссе Энтузиастов произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются профильными специалистами.

— Движение в районе аварии затруднено. По возможности выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По информации источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, в результате аварии погиб один человек.

Другое ДТП произошло утром 11 марта в районе пересечения улиц Брусилова и Полевой. Там автомобилист не справился с управлением и наехал на препятствие. Позже выяснилось, что в результате аварии пострадали трое человек: водитель автомобиля и два его пассажира.

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