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Собянин рассказал, какие московские мультфильмы наиболее популярны за рубежом

Евгений Жуков
Город
Собянин рассказал, какие московские мультфильмы наиболее популярны за рубежом
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Столичное руководство активным образом поддерживает продвижение московских кинокомпаний на зарубежных рынках. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

По его словам, московские мультфильмы смотрят по всему миру: на Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае, Турции, Вьетнаме и многих других регионах мира. Зрители больше всего полюбили картины «Принцесса и Дракон», «Два хвоста», «Новое Простоквашино» и другие работы.

— Город поддерживает продвижение столичных кинокомпаний на зарубежных рынках. Например, выдает гранты и субсидии кино- и анимационным студиям на увеличение продаж их продукции в других странах. Так, с 2020 года помощь в 55 миллионов рублей получили около 20 киностудий, — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что только при поддержке Московского экспортного центра за последние четыре года столичные кинокомпании заключили контракты на сумму 7,9 миллиарда рублей. В текущем году меры по оказанию поддержки продолжатся.

Так, в июне московские кинокомпании смогут принять участие в отраслевой бизнес-миссии, организованной в рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival.

9 марта Сергей Собянин рассказал, что специалисты приступили к капитальному ремонту в «Табакерке» — театре Олега Табакова. История здания началась больше 40 лет назад, когда Табаков отыскал бывший угольный склад, где будущим актерам разрешили практиковаться.

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