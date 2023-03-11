Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Комплекс для фармацевтической промышленности построят в Чертанове Центральном

Евгений Жуков
Город
Комплекс для фармацевтической промышленности построят в Чертанове Центральном
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московское руководство одобрило размещение фармацевтического комплекса со складом, который расположится на месте промзоны «Чертаново-65» по 1-му Дорожному проезду. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в субботу, 11 марта.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на территории в 0,96 гектара одобрено размещение производственно-складского комплекса общей площадью около 11, 7 тысячи квадратных метров. Большую часть застройки займет производство, еще треть — склад.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки столицы относительно данной территории было принято 2 марта в рамках заседания Градостроительно-земельной комиссии города, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает официальный сайт мэра столицы.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что городские власти заключили с правообладателями земельных участков договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории на улице Новая Ипатовка, владение 23а.

Строительство Москомстройинвест Москва Район Чертаново Центральное
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте