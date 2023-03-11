Комплекс для фармацевтической промышленности построят в Чертанове Центральном

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московское руководство одобрило размещение фармацевтического комплекса со складом, который расположится на месте промзоны «Чертаново-65» по 1-му Дорожному проезду. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в субботу, 11 марта.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на территории в 0,96 гектара одобрено размещение производственно-складского комплекса общей площадью около 11, 7 тысячи квадратных метров. Большую часть застройки займет производство, еще треть — склад.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки столицы относительно данной территории было принято 2 марта в рамках заседания Градостроительно-земельной комиссии города, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает официальный сайт мэра столицы.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что городские власти заключили с правообладателями земельных участков договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории на улице Новая Ипатовка, владение 23а.