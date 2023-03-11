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Приметы и советы

Организм справится сам: три лучших народных средства от простуды

Анастасия Харламова

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Общество
Организм справится сам: три лучших народных средства от простуды
Фото: shutterstock

В холодное время года почти каждый сталкивается с простудой. Однако не всегда нужно сразу бежать в аптеку за лекарствами — иногда можно прибегнуть к натуральным продуктам. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, нутрициолога Надежды Чернышовой, действительно ли народные рецепты помогают в борьбе с вирусами.

Имбирь, лимон и мед

По словам специалиста, чай с лимоном, медом и имбирем пробуждает иммунитет и отлично согревает организм изнутри.

— Чай с лимоном и имбирем, а также медом отлично помогает в борьбе с простудой. В лимоне содержится много витамина C. Имбирь хорошо согревает изнутри и обладает иммуномодулирующим действием. Он пробуждает иммунитет, — уверена Чернышова.

Терапевт подчеркнула, что такие напитки помогут не только вылечить простуду, но и предотвратить ее на начальной стадии:

— Напитки с имбирем, медом или лимоном полезно пить, когда человек чувствует, что он переохладился. А также, когда простуда находится в продромальном периоде. Это состояние, когда заболевание находится между инкубационным периодом и болезнью, предболезненное состояние. Во время начальных признаков простуды такой витаминный напиток согревает, налаживает микроциркуляцию. Организм сам переборет эту простуду.

Эксперт напомнила, что людям с сахарным диабетом и нарушением сахарного обмена нужно быть аккуратнее с витаминными напитками, в составе которых присутствует мед.

— Если в домашнем витаминном напитке будут присутствовать мед или сахар, то это нужно учитывать в общем количестве съеденных углеводов. Это особенно важно делать тем людям, которые болеют сахарным диабетом или имеют нарушение сахарного обмена, — сказала Чернышова.

Кроме имбиря

Врач назвала и другие вариации витаминных напитков, которые помогут быстрее выздороветь и победить простудные заболевания:

— Также я советую делать витаминные напитки из малины. Она хорошо согревает и обладает потогонным действием. Через пот организм выводит вредные вещества и продукты жизнедеятельности бактерий. Таким образом организм очищается. Кроме того, полезно заваривать липовый цвет. Он также поможет быстро встать на ноги.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку при самостоятельном лечении простуды. По его словам, в большинстве случаев люди при ОРВИ начинают принимать антибиотики, чего делать категорически нельзя.

Использование антибиотиков при ОРВИ может привести к опасным осложнениям, ведь эти препараты оказывают агрессивное действие на кишечные бактерии и способствуют уничтожению полезных микроорганизмов, заверил медик.

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