Проезд в районе Новохохловской улицы будет недоступен до конца мая

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Новохохловская улица, 11с Карта всех событий

В период с 13 марта по 20 мая будет недоступен для движения местный проезд в районе Новохохловской улицы. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— С 13 марта по 20 мая будет недоступен для движения местный проезд в районе Новохохловской улицы, — говорится в сообщении.

Данное решение связано с проведением запланированных строительных работ на участке. Водителям рекомендуется учитывать ограничения и заблаговременно выстраивать маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Бригадирском переулке в Центральном административном округе столицы временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря. Проезд также ограничат в Техническом переулке.

Кроме того, с 9 марта по 16 июня частично перекроют движение на улице Поварской.

На участках Киевского шоссе и Серебрянического переулка аналогично введут ограничения движения транспорта. Частичные перекрытия одной полосы связаны с проведением строительных работ. Они пройдут в период с 20 февраля по 25 октября.