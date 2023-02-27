Участок Бригадирского переулка будет закрыт до декабря

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Бригадирский переулок Карта всех событий

Участок в Бригадирском переулке будет закрыт для движения с 2 марта по 1 декабря. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 2 марта до 1 декабря будет закрыт для движения участок в Бригадирском переулке от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Также будет недоступен проезд в Техническом переулке от 2-й Бауманской улицы до Лефортовской набережной, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения связаны с проведением строительных работ в районе Бригадирского переулка, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В период с 17 февраля до 31 августа недоступна для проезда одна полоса на участках улицы Косыгина. Решение об ограничении движения связано с проведением работ по благоустройству территории.

Также с 23 февраля до 30 апреля в районе улицы Розы Люксембург ограничено движение на ряде участков. Перекрытия связаны с проведением инженерных работ.

С 3 февраля по 25 марта для проезда закрыт участок улицы Генерала Дорохова. Там будут проводиться работы по строительству объектов метрополитена.