Движение в районе улицы Розы Люксембург ограничат до конца апреля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Розы Люксембург Карта всех событий

С 23 февраля до 30 апреля в районе улицы Розы Люксембург будет ограничено движение на ряде участков. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 23 февраля до 30 апреля в районе улицы Розы Люксембург будет недоступна одна полоса для проезда на ряде участков, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что ограничения связаны с проведением инженерных работ, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 1 февраля на нескольких участках Иртышского проезда стали закрывать для транспорта по одной полосе в связи с реконструкцией инженерных сетей. Движение будет ограничено до 15 апреля.

С 3 февраля по 25 марта для проезда будет закрыт участок улицы Генерала Дорохова. Там будут проводиться работы по строительству объектов метрополитена.

С 28 февраля дорожную разметку изменят на Тестовской улице в районе международного делового центра «Москва-Сити». Там отменят левый поворот с улицы Тестовской для проезда между башнями «ОКО» и «Евразия».