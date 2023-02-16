Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Одна полоса на участках улицы Косыгина будет недоступна для проезда до конца августа

Евгений Жуков
Город
Одна полоса на участках улицы Косыгина будет недоступна для проезда до конца августа
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, улица Косыгина Карта всех событий

Одна полоса на участках улицы Косыгина в период с 17 февраля до 31 августа будет недоступна для проезда. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Решение об ограничении движения в упомянутом районе связано с проведением работ по благоустройству территории. Автовладельцам рекомендуется планировать свой маршрут заранее с учетом названных обстоятельств, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что с 23 февраля до 30 апреля в районе улицы Розы Люксембург будет ограничено движение на ряде участков. Уточняется, что ограничения связаны с проведением инженерных работ.

С 3 февраля по 25 марта для проезда будет закрыт участок улицы Генерала Дорохова. Там будут проводиться работы по строительству объектов метрополитена.

С 28 февраля дорожную разметку изменят на Тестовской улице в районе международного делового центра «Москва-Сити». Там отменят левый поворот с улицы Тестовской для проезда между башнями «ОКО» и «Евразия».

Транспорт Благоустройство Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте