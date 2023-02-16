Одна полоса на участках улицы Косыгина будет недоступна для проезда до конца августа

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Москва, улица Косыгина Карта всех событий

Одна полоса на участках улицы Косыгина в период с 17 февраля до 31 августа будет недоступна для проезда. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Решение об ограничении движения в упомянутом районе связано с проведением работ по благоустройству территории. Автовладельцам рекомендуется планировать свой маршрут заранее с учетом названных обстоятельств, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что с 23 февраля до 30 апреля в районе улицы Розы Люксембург будет ограничено движение на ряде участков. Уточняется, что ограничения связаны с проведением инженерных работ.

С 3 февраля по 25 марта для проезда будет закрыт участок улицы Генерала Дорохова. Там будут проводиться работы по строительству объектов метрополитена.

С 28 февраля дорожную разметку изменят на Тестовской улице в районе международного делового центра «Москва-Сити». Там отменят левый поворот с улицы Тестовской для проезда между башнями «ОКО» и «Евразия».