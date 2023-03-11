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Во Франции заявили о шансах России ослабить НАТО

Евгений Жуков
В мире
Во Франции заявили о шансах России ослабить НАТО
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия имеет все шансы выйти из конфликта с Североатлантическим альянсом победителем. Таким мнением поделился французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший распад Советского Союза за 15 лет до этого события, в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro.

Тодд считает, что политические элиты западных государств спровоцировали украинский конфликт, недооценив силы России. Из-за подобного просчета НАТО находится в большой опасности.

По словам эксперта, российская сторона на сегодняшний день делает все, чтобы остановить западный военно-политический блок. Тодд отметил, что Вашингтон подтолкнул Москву к принятию превентивных мер, когда начал снабжать вооружением украинскую армию по образцу войск НАТО.

Кроме того, США рассчитывали уничтожить Россию с помощью беспрецедентного количества всевозможных санкций, заключил историк.

7 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ от противодействия России на Украине привел бы к более крупным потерям для США, в том числе гибели их граждан.

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