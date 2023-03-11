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Украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией

Евгений Жуков
В мире
Украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией
Фото: president.gov.ua

Украинские пограничники начали копать траншеи на государственной границе с Молдавией. Об этом в субботу, 11 марта, сообщила пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.

По словам спикера, ее коллеги из Государственной пограничной службы Украины рассказали, что обычно подобные работы проводятся с целью пресечения незаконного перехода государственной границы людьми. Кроме того, создание траншей препятствует передаче контрабанды из Украины в Молдавию.

Новицки отметила, что такие рвы можно видеть на украинской территории, в районе пропускных пунктов и там, где дороги проходят близко к государственной границе двух стран, передает РИА Новости.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились профильные эксперты. Так, по мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, украинским спецслужбам непременно нужно постараться «устроить громкую провокацию, о которой будут долго судачить».

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