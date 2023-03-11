«Восемь лет вместе!»: Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков обвенчался с режиссером Анной Матисон. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

— Уже восемь лет вместе! Фото с венчания, — написал артист.

Поклонники артиста поспешили поздравить пару.

— От всей души поздравляем со знаменательным событием. Сергей Витальевич, а когда прошло таинство? — написал один из подписчиков.

Знаменитости поженились весной 2016 года. Тогда они отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимания общественности. Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из СМС-сообщения.

Сейчас супруги воспитывают троих детей: шестилетнюю Марию, четырехлетнего Степана и годовалого Василия. При этом Безруков признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший сын.

На прошлой неделе российский рэп-исполнитель Александр Тарасов, более известный широкой публике под псевдонимом T-Killah, сообщил о пополнении в семье. Его супруга, блогерша Мария Белова родила сына.