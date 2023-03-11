Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три человека пострадали в результате ДТП автобусов на западе Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Три человека пострадали в результате ДТП автобусов на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Производственная улица Карта всех событий

На западе столицы произошло столкновение двух автобусов, в результате чего три человека пострадали. Об этом в субботу, 11 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», происшествие случилось на Производственной улице, в районе дома № 2, корпус 1. По предварительным данным, один из автобусов принадлежит Мосгортрансу. В момент ДТП в транспорте находилось 50 человек. Все они вышли самостоятельно.

Вторая машина принадлежит компании «Автолайн». В ней ехало 30 человек.

В результате ДТП пострадали три человека: две женщины и один ребенок. Сейчас прибывшие медики оказывают им всю необходимую помощь. На данный момент уточняется, в каком именно автобусе находились пострадавшие.

Другое ДТП произошло утром 11 марта в районе пересечения улиц Брусилова и Полевой. Там автомобилист не справился с управлением и наехал на препятствие. Позже выяснилось, что в результате аварии пострадали трое человек: водитель автомобиля и два его пассажира.

Транспорт Западный административный округ (ЗАО) ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте