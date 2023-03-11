Три человека пострадали в результате ДТП автобусов на западе Москвы

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Москва, Производственная улица Карта всех событий

На западе столицы произошло столкновение двух автобусов, в результате чего три человека пострадали. Об этом в субботу, 11 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», происшествие случилось на Производственной улице, в районе дома № 2, корпус 1. По предварительным данным, один из автобусов принадлежит Мосгортрансу. В момент ДТП в транспорте находилось 50 человек. Все они вышли самостоятельно.

Вторая машина принадлежит компании «Автолайн». В ней ехало 30 человек.

В результате ДТП пострадали три человека: две женщины и один ребенок. Сейчас прибывшие медики оказывают им всю необходимую помощь. На данный момент уточняется, в каком именно автобусе находились пострадавшие.

Другое ДТП произошло утром 11 марта в районе пересечения улиц Брусилова и Полевой. Там автомобилист не справился с управлением и наехал на препятствие. Позже выяснилось, что в результате аварии пострадали трое человек: водитель автомобиля и два его пассажира.