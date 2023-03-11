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«Взрослеть нужно уметь»: Юлия Ковальчук опубликовала селфи без фильтров

Евгений Жуков
Общество
«Взрослеть нужно уметь»: Юлия Ковальчук опубликовала селфи без фильтров
Фото: Youtube / FAMETIME TV

40-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук в своих социальных сетях опубликовала фотографию без фильтров. Таким образом звезда ответила на комментарии о своем возрасте.

— Конечно, я повзрослела. И пусть, девочки, комментарии типа: «Как ты постарела или повзрослела» — вас не пугают и не обижают. Это же такое счастье — быть взрослой, свободной и самодостаточной. Да и взрослеть нужно уметь, — оставила Ковальчук подпись к фотографии.

Искренность певицы привела в восторг ее поклонников. Подписчики написали Ковальчук много приятных комментариев, в которых отметили, что знаменитость выглядит прекрасно. Кроме того, фанаты порекомендовали певице не обращать внимания на хейтеров.

Российская певица Лариса Долина в январе опубликовала видеоролик, где она в откровенном виде пошла танцевать на пляже на Мальдивах. Фолловеры обрушились на артистку с критикой из-за ее внешнего вида и манеры поведения. В связи с этим Долина решила дать жесткий ответ комментаторам в своих социальных сетях.

Знаменитости внешний вид Юлия Ковальчук
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