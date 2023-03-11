Патриарх Кирилл попросил международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом о недопущении изгнания монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Московского патриархата в субботу, 11 марта.

Обращение было направлено Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутеррешу и предстоятелям поместных православных церквей.

— Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом, — говорится в обращении патриарха.

Накануне стало известно, что национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания монастыря. Согласно предъявленному требованию, монахам мужского монастыря УПЦ Московского патриархата до 29 марта необходимо освободить все помещения.