Монахов канонической УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру

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Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания монастыря.

В 2013 году монастырь и заповедник заключили договор, согласно которому религиозная организация может пользоваться культовыми зданиями и иным имуществом, которое относится к государственной собственности.

Межведомственная рабочая группа, которая занималась деятельностью религиозных организаций на Украине, обнаружила нарушение монастырем условий договора, передает РИА Новости.

Согласно предъявленному требованию, монахам мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата до 29 марта необходимо освободить все помещения. Кроме того, до 14 марта организация должна определить своих представителей, которых включат в состав комиссии по приему-передаче имущества.

В ноябре 2022 года Служба безопасности Украины начала уголовное производство после публикации священником Православной церкви Украины Михаилом Емельяном видео, где слышна исполняемая в Киево-Печерской лавре песня «Похвала Пресвятой Богородицы». В ней поется о пробуждении Руси.

Дело возбудили по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» Уголовного кодекса страны.